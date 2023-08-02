КДК перенес рассмотрение вопроса о задолженности «Динамо» перед агентами Рауша

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о переносе рассмотрения вопроса о задолженности «Динамо» перед агентской компанией Golden Toys LLP, представляющей интересы бывшего защитника бело-голубых Константина Рауша.

26 мая сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский клуб выплатить представителям Рауша 750 тысяч евро за переход игрока в команду из «Кельна».

«Было подано заявление от компании Golden Toys LLP о том, что «Динамо» не исполняет решение CAS о выплате штрафа. Не решен еще самый главный вопрос — о возбуждении дела. Мы его еще не возбуждали и не слушали. Сегодня поступило ходатайство от Golden Toys LLP о переносе рассмотрения дела. Перенесли рассмотрение дела на две недели», — заявил Григорьянц.

Рауш выступал за «Динамо» с января 2018 года по январь 2021 года. За этот период футболист забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 48 матчах за бело-голубых во всех турнирах.