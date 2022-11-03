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Сегодня, 15:47

КДК РФС оштрафовал Гоцука на 50 тысяч рублей за ненормативную лексику в адрес судьи

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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук оштрафован на 60 тысяч рублей за использование ненормативной лексики в адрес судьи в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2).

«КДК рассмотрел поведение защитника нижегородцев Гоцука. Он принял участие в совещании, как и резервный арбитр встречи. Судья сказал, что Гоцук выражался с использованием ненормативной лексики, но его слова не несли оскорбительный характер. Гоцук оштрафован на 50 тысяч рублей. У «Нижнего Новгорода» 2 удаления и 6 желтых карточек за игру с «Крыльями». Команда оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение», — сказал Григорьянц.

Кирилл Гоцук
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Артур Григорьянц
КДК
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