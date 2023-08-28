КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Ахматом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 6-го тура чемпионата России.

«Пока сформирована повестка только по итогам тура премьер-лиги: всего один матч «Спартак» — «Ахмат». Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Это все. Сейчас сформируем [повестку] по первой лиге, второй и так далее. Вопросов много», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Ахмат» расположился на 9-й строчке (7 очков). В следующем туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», а грозненская команда встретится с «Уралом».