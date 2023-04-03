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Сегодня, 16:01

КДК РФС рассмотрит удаление капитана «Ростова» Глебова в матче с «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания.

«На заседании будут рассмотрены выходы за пределы технической зоны главных тренеров «Зенита» Семака, «Краснодара» Ивича, «Факела» Пятибратова. И нарушение правил Глебовым из «Ростова», который был удален», — сказал Григорьянц «СЭ».

Защитник «Ростова» Данил Глебов был удален на 42-й минуте матча 21-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1). Изначально главный судья Алексей Амелин показал футболисту ростовчан желтую карточку, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора эпизода.

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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