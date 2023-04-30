Кечинов назвал непредсказуемым исход борьбы за второе место в чемпионате России

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о борьбе за серебряные медали в чемпионате России.

«Исход борьбы за второе место в РПЛ крайне непредсказуем. «Ростов» и «Спартак» выдали ничью, и впереди их ждет проверка на прочность в виде матчей с крепкими командами. С четвертого места постепенно подбирается ЦСКА, который сейчас находится в крайне хорошей форме. Очень сложно представить, кто в итоге заберет серебряные медали», — приводит RT слова Кечинова.

На данный момент второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Ростов» (50 очков). Третьим идет «Спартак» (49 очков). На четвертой строчке расположился ЦСКА (48 очков).