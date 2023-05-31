Кечинов рассказал, что Гаврилов испытывает проблемы с речью: «У него инсульт, но динамика вроде положительная»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» рассказал о состоянии экс-полузащитника красно-белых Юрия Гаврилова.

Во вторник, 30 мая, стало известно, что 70-летний Гаврилов госпитализирован и находится в реанимации.

«Что с ним случилось? Плохо стало человеку. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей. Вроде динамика положительная. У него инсульт. Сейчас он не разговаривает, у него с речью проблемы», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, вместе с командой он становился чемпионом СССР, а также пять раз становился серебряным призером чемпионата страны.