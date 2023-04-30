Кечинов считает, что проблемы в обороне могут помешать «Спартаку» занять второе место в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какие основные проблемы могут помешать красно-белым завоевать серебряные медали РПЛ.

«Спартак» сейчас буксует. Мы видим, что после возобновления чемпионата команда играет нестабильно. Огромные проблемы в обороне, которые могут лишить команду серебра. Хромает реализация. Благо Соболев набрал хорошую форму и стал забивать в каждом матче. Еще радует, что у команды появился характер и она может спасать даже безнадежные матчи. На мой взгляд, чтобы решить задачу и занять второе место, нужно еще подтянуть игру, сделать ее более стабильной, потому что постоянная смена игровых схем ведет к дисбалансу», — цитирует Кечинова RT.

На данный момент «Спартак» идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. В следующем туре команда сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 7 мая.