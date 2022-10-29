Кечинов считает, что у «Спартака» будет трудный и упорный матч против «Торпедо»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Спартак» сейчас на ходу. Команда играет очень качественно, зрелищно и много забивает, что не скажешь о «Торпедо». Но в команду пришел новый тренер — Талалаев. Думаю, сейчас у команды будет совсем другой настрой. Деваться им некуда. «Спартак» ожидает трудная и упорная игра. Не думаю, что будет разгромная победа», — сказал Кечинов «СЭ».

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Торпедовцы — последние.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16.30 мск.