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Сегодня, 20:21

Кечинов заявил, что уровень российского чемпионата серьезно упал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил сомнение, что из нынешнего состава красно-белых есть те, кто заиграл бы в европейском чемпионате.

«Даже не знаю, кто из нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в Европе. Сейчас вообще не ясно, с чем сравнивать. Если бы мы участвовали в международных соревнованиях, то можно было бы о чем-то говорить. Тяжело сказать, потому что уровень российского чемпионата серьезно упал. Сейчас сложно давать какую-то оценку нашим футболистам. Да, у нас некоторые выделяются, но раньше мерилом были еврокубки и выступления сборной России в международных турнирах. Сейчас же «Спартак» только постоянно играет с «Уралом». Как тут сравнивать?» — приводит слова Кечинова Legalbet.

После 19 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/kechinov-ne-znayu-kto-iz-nineshnego-spartaka-mog-bi/
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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