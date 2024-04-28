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Сегодня, 11:00

Семин об Осинькине: «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном назначении Игоря Осинькина в «Спартак».

С июля 2020 года 58-летний специалист возглавляет «Крылья Советов». Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Осинькин действительно здорово работает в Самаре. Посмотрите, какой результат он дает там уже не первый год. Сколько классных футболистов воспитал и отпустил в коллективы более высокого класса. Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьется с красно-белыми успеха», — цитирует Семина RT.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Крылья Советов» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 25 матчах.

 

Источник: RT
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
Юрий Семин
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