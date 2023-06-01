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Сегодня, 16:22

Кобелев: «Сезон для «Динамо» неудовлетворительный. Команде обязательно нужен российский тренер»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об итогах сезона для бело-голубых.

«Сезон для «Динамо» неудовлетворительный. Были потрачены немалые деньги на футболистов. При таком составе и так выступить. Одно дело, если бы игроки уходили из «Динамо», как это было у меня в 2015 году, когда ушли 16 человек. Другое дело, когда футболистов покупают, но команда деградирует. Сезон у «Динамо», мягко говоря, не удался. Команде обязательно нужен российский тренер», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

На данный момент «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков за 29 туров. В 30-м туре РПЛ московская команда встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-sezon-u-dinamo-ne-udalsya-komande-obyazatel-no-nuzhen-rossijskij-trener/
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