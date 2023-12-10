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Сегодня, 16:53

Кобелев считает, что матч «Факел» — «Динамо» нужно было переносить на весну

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Бывший полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче между «Факелом» и бело-голубыми (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Однозначно газон повлиял на результат этой игры. Такие матчи необходимо переносить на весну. Сейчас идет игра в Сочи, там совсем другой футбол. На таком поле, как в Воронеже нивелируется мастерство футболистов. На первый план выходит борьба, движение, самоотдача. Конечно, футбол был бы интересен, проходя он на другом поле. Было много борьбы, было много желания. Получилась ничейная игра, но у «Динамо» было побольше моментов», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Кобелев оценил судейство Рафаэля Шафеева в этой встрече.

«Был ли пенальти в ворота «Динамо»? Я не понимаю, как арбитры трактуют те или иные моменты. Они по-разному их трактуют. Мне кажется, что здесь момент 50 на 50. Игроки толкались, искали лучшее место. Если так трактовать моменты, то можно было давать пенальти на Тюкавине за толчок в спину. Судейский вопрос с каждым годом становится все сложнее и сложнее», — добавил Кобелев.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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