Кобелев считает, что «Сочи» находится в выигрышном положении от назначения Бердыева

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Я никогда не обсуждаю коллег, но Бердыев своим трудом доказал, что он является очень сильным специалистом. Думаю, «Сочи» от этого назначения в выигрышном положении», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Сочи», набрав 25 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Бердыев приводил казанский «Рубин» дважды к чемпионству в российской премьер-лиге (РПЛ). Также клубу из Татарстана под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды — Суперкубок страны.