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Сегодня, 11:53

Колосков назвал Вагнера и Халка лучшими легионерами в истории РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, его считает лучшими легионерами в истории чемпионата России.

«Наверное, назову Вагнера Лава и Халка, они лучшие, на мой взгляд. Малком? Отличный футболист, но точно не лучший. Думаю, он войдет в пятерку лучших. Малком последние два года был лучшим футболистом РПЛ, это да. Но точно не лучший за всю историю», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и на полгода вернулся в клуб в 2013 году. Он провел за армейцев 259 игр, забил 154 мяча и сделал 53 голевые передачи.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы. В его активе 77 голов и 59 результативных передач в 148 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: «РБ Спорт»
Вагнер Лав
Халк
Футбол
Вячеслав Колосков
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