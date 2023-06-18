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Сегодня, 14:12

Колосков — о молодых игроках: «Сперцян выделяется больше всех, а Захарян — разочарование сезона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лучших молодых игроках РПЛ

«Из трех наших молодых и перспективных футболистов выделяется больше всех Сперцян. Пиняев ему не уступает по игре, но после травмы Сергей чуть сдал. А про Захаряна я вообще молчу — разочарование сезона. Сперцян стабильнее всех сейчас держится и показывает результат. Но уезжать всем им еще рано. Нужно подрасти год в РПЛ, а потом уже ехать на хороших условиях, в хороший клуб», — приводит слова Колоскова Sport24.

В прошедшем сезоне Сперцян провел 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. В активе Захаряна 5 голов и 10 ассистов в 37 играх в сезоне-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-18-koloskov-vybral-luchshego-mezhdu-spertsyanom-pinyayevym-i-zakharyanom
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Эдуард Сперцян
Футбол
Вячеслав Колосков
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