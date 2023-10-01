Колосков: «Абаскаль проиграл этот матч, а «Крылья» — красавчики»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил ошибку в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

«Первый тайм вообще прошел в равной борьбе, у «Спартака» тоже было много голевых моментов. Команда не уступала ни во владении, ни в ударах по воротам соперника. Просто «Крылья Советов» грамотно реализовывали свои моменты, а у «Спартака» в этой игре такого не было. Все-таки целостной игры не было. А после Абаскаль убрал, на мой взгляд, одних из лучших футболистов, которые там были. Я имею в виду Промеса и Зобнина. Тогда все вообще развалилось. Поэтому с моей точки зрения Абаскаль проиграл этот матч, а «Крылья» — красавчики», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками занимает пятое место. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Пари НН», а «Спартак» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 8 октября.