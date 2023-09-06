Комбаров поделился впечатлениями от тренировок Абаскаля в «Спартаке»

Главный тренер «Звезды» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о тренировочном процессе красно-белых.

В среду, 6 сентября, Комбаров посетил тренировку московской команды в рамках обучения в Академии РФС на лицензию Pro.

«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более,когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть. Всего их было 10-12 человек из основного состава, остальные были из молодежной команды», — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» с августа 2010 года по июль 2019 года, после чего перешел в «Крылья Советов». Он завершил карьеру футболиста в июле 2021 года.

Комбаров стал главным тренером «Звезды» в июле 2022 года. Команда занимает 15-е место в таблице группы 2 дивизиона Б Второй лиги-2023/24 с 4 очками в 7 матчах.