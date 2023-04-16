Комличенко — о словах Талалаева: «Посмеялся. Мне неинтересно»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева о себе.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

— По Талалаеву: почему-то он сказал про тебя на пресс-конференции. Какие мысли по этому поводу?

— Посмеялся. Мне неинтересно. Не думаю, почему он мог так сказать. С ним лично не знаком, такие вещи пропускаю. Публично ничего не хочу отвечать.

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.