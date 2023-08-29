Конти перешел из «Локомотива» в «Колон»

Защитник «Локомотива» Херман Конти перешел в «Колон», сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

По информации журналиста TyC Sports Адриэля Дриусси, аргентинская команда арендует 29-летнего игрока до лета 2024 года.

Конти является воспитанником «Колона». В январе 2023 года он перешел в «Локомотив» из «Бенфики». Аргентинец провел за железнодорожников 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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