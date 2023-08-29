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Сегодня, 15:32

Экс-игрок «Амкара» Попов о результатах «Ростова»: «Карпин никогда не был великим стратегом»

Руслан Минаев
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Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин виноват в неудовлетворительных результатах команды в этом сезоне.

«Карпин никогда не был великим стратегом и тактиком, что и сказывается сейчас на его футболе. Шутки и мотивация в раздевалке — это результат на несколько игр, но не как не на длинный промежуток или весь чемпионат. Придумать что-то новое с теми футболистами, что у него есть — это сделать он не в состоянии, а новых у него нет, к сожалению. Тренер — человек, вместе с которым, должны расти футболисты, но что-то где-то внутри, сломалось», — цитирует Попова betonmobile.ru.

«Ростов» с 7 очками в 6 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России команда встретится дома с «Динамо» 3 сентября.

Источник: betonmobile.ru
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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