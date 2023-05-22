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Сегодня, 14:41

Кордоба исключил возможный переход в «Зенит» или «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что не перейдет в «Зенит» или «Спартак» в будущем.

«Могу ли в будущем перейти в «Зенит» или «Спартак»? Нет. «Краснодар» и так клуб высокого уровня. Играл шесть лет в Бундеслиге и сейчас не вижу никакой разницы, — приводит слова Кордобы Sport24.

Колумбиец выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-dzhon-kordoba-otvetil-na-vopros-smogby-on-pereyti-v-zenit-ili-spartak
Джон Кордоба
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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