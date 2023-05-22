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РПЛ

Сегодня, 09:10

Кордоба не стал говорить о своем будущем в «Краснодаре»

Виктория Кравченко
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба после матча 28-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) не стал отвечать на слухи о своем возможном уходе из команды.

— Я не буду говорить о своем будущем. Мы настраиваемся на том, чтобы хорошо закончить сезон. Я здесь счастлив, сосредоточены на том, чтобы хорошо закончить сезон.

— Перекинулись ли с Мединой колкостями перед матчем с ЦСКА?

— Нет. Конечно, когда у нас есть возможность пообщаться, мы это делаем. Но сейчас мы все сосредоточены на том, чтобы хорошо закончить сезон, — передает слова Кордобы «РБ Спорт».

Колумбийский футболист выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел 22 матча за «быков» в РПЛ, забил 13 голов и сделал 7 результативных передач. В FONBET Кубке России на его счету 6 забитых мячей и 2 голевые передачи в 13 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhon-kordoba-moe-povrezhdenie-nichego-strashnogo-skoro-vernus-na-pole-2/
Джон Кордоба
ФК Краснодар
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