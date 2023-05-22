Кордоба не стал говорить о своем будущем в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба после матча 28-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) не стал отвечать на слухи о своем возможном уходе из команды.

— Я не буду говорить о своем будущем. Мы настраиваемся на том, чтобы хорошо закончить сезон. Я здесь счастлив, сосредоточены на том, чтобы хорошо закончить сезон.

— Перекинулись ли с Мединой колкостями перед матчем с ЦСКА?

— Нет. Конечно, когда у нас есть возможность пообщаться, мы это делаем. Но сейчас мы все сосредоточены на том, чтобы хорошо закончить сезон, — передает слова Кордобы «РБ Спорт».