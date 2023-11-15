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Сегодня, 18:05

Кордоба заявил, что первое место «Краснодара» важнее лидерства в гонке бомбардиров

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о бомбардирской гонке в РПЛ-2023/24.

«Всегда здорово иметь конкуренцию. Особенно приятно разделять ее со своим соотечественником Матео Кассьеррой. Я всегда хочу забивать, но намного важнее, что «Краснодар» идет на первом месте», — цитирует Кордобу Metaratings.ru.

После 15-ти туров РПЛ лучшим снайпером турнира является колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, на счету которого 12 голов. Кордоба делит второе место со своим одноклубником Эдуардом Сперцяном и Федором Чаловым — у всех троих по 7 забитых мячей.

После 1-го круга «Краснодар» с 32 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru
Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Федор Чалов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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