Роднина о призыве Березуцкого: «Назовите хоть одного российского футболиста, кто добился великих результатов в Европе?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о словах бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который заявил, что российские спортсмены должны уезжать за границу для развития карьеры.

«Назовите хоть одного [российского] футболиста, который добился великих результатов в Европе? В нынешнее время ни одного такого нет. Вот и весь ответ господину Березуцкому.

Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение». А с лозунгами сейчас не время выступать!» — цитирует Роднину Sport24.

Ранее 41-летний Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.