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Корнаухов — о тренерских отставках в РПЛ: «Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник ЦСКА и директор академии красно-синих Олег Корнаухов в интервью «СЭ» прокомментировал рекорд по количеству тренерских отставок в РПЛ.

— Пока народ гадает, кто может сменить Йокановича, на тренерские перестановки внезапно отважились в Воронеже.

— Похоже, решение было принято до матча с «Динамо». И все-таки странно, что после такой победы Дмитрию Пятибратову указали на дверь.

— Нынешний сезон побил рекорд по тренерским отставкам. Увольнение Пятибратова — 17-е в РПЛ. Что подсказывает интуиция — это не предел?

— Да, мы же видим, что с тренерами в России сейчас не церемонятся. Быстрые увольнения становятся нормой. Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета». Если за оставшиеся пять туров еще кого-то уберут, я совершенно не удивлюсь.

— На «Крылья» намекаете? Или на «Динамо»?

— Я о «Динамо», где всё в подвешенном состоянии. Да и в каком-нибудь другом клубе может полыхнуть. Но не в «Крыльях». Там-то зачем тренера менять?

— Команда валится, до стыковых матчей всего три очка.

— Ну какие претензии к Игорю Осинькину, если он из года в год теряет лидеров?! Сергеев, Зиньковский, Сарвели, Глушенков, Пиняев... Остались бы эти ребята в Самаре, и «Крылья» бы точно не боролись за выживание. Да и судейские ошибки подкосили команду. Впрочем, она не вылетит!

— Откуда уверенность?

— Даже если самарцы вдруг попадут в стыковые матчи, там их ждет «Алания», «Енисей» или «Волгарь». По подбору исполнителей и уровню командной игры «Крылья» на голову сильнее. Осинькин — классный специалист, умеет работать с молодыми футболистами, делает из них звезд. В Самаре должны быть счастливы, что у них такой тренер.

Полностью интервью Корнаухова «СЭ» можно прочитать здесь.

Олег Корнаухов
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