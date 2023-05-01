КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:31

Игнатьев — о 17-й отставке в РПЛ: «Непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Борис Игнатьев объяснил, почему в чемпионате России произошла уже 17-я отставка главного тренера.

«Есть много факторов, почему в этом сезоне, несмотря на отсутствие еврокубков, в РПЛ уже семнадцатая тренерская отставка. Первое, и самое главное — непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами. В каждой команде должны быть люди, которые должна найти специалиста под задачу. Надо знать предмет футбола, или в клубах должны быть люди, которые несут ответственность за подписание того, или иного тренера. Наша тренерская школа действительно не блистает. Не видно таких масштабных специалистов. Наверное, среди всех отечественных специалистов талантливо проявляет себя Семак. Есть еще Федотов — человек, который побывал везде. Все остальные — хотят все и сразу, а такого не бывает», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

Последняя отставка в РПЛ произошла в «Факеле». В воскресенье, 30 апреля, с поста главного тренера воронежской команды ушел Дмитрий Пятибратов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-neprofessionalnyy-i-lyubitelskiy-podbor-kadrov-boris-ignatyev-o-17-y-otstavke-v-rpl
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой «истинным лицом» Киева
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Голливудские сценаристы проведут крупнейшую за 15 лет забастовку
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Семин о назначении Евсеева в «Факел»: «Он везде достигает результатов»
Тикнизян: «Перед этим сезоном мы рассказывали, что будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?»
Агент Комличенко ответил на резкие слова Талалаева в адрес футболиста
Терехин: «Уже пять туров «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор»
Бояринцев: «Навряд ли Малком сможет заиграть в Европе так же ярко, как в России»
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корнаухов — о тренерских отставках в РПЛ: «Как в таких случаях говорил Юрий Розанов, «это входит в цену купленного билета»

Асхабадзе о назначении Евсеева: «Контракт рассчитан точно не до конца сезона»