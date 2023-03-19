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Корнеев об игре Бакаева: «Его брали в «Зенит» не на первые роли»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев заметил, что изначально не ждал, что Зелимхан Бакаев станет ключевым игроком команды Сергея Семака.

— Как вам Бакаев в игре на Кубок против «Динамо»? С одной стороны, забил, с другой — его критикуют за то, что не обостряет, часто пасует только назад.

— Я сразу говорил, что Бакаева в «Зенит» брали не на первые роли. Скорее для баланса. К тому же он был свободным агентом, с российским паспортом. Никогда не думал, что Зелимхан будет делать разницу в Питере. В принципе сейчас мы это и видим.

— Мантуан пока сырой?

— Не знаю, есть ли опция выкупа, но этот футболист не под большие задачи. Добротный исполнитель, но его лучше всего использовать во втором тайме, выпускать под уже уставших защитников. Парень на эмоциях, на резкости может создать проблемы. Однако его никак нельзя сравнить ни с Малкомом, ни с Клаудиньо.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого футболист выступал за «Спартак».

В сезоне-2022/23 26-летний россиянин забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Клаудиньо. Ренан сильнее Ракицкого, полусонный Клаудиньо и час икс для Заболотного: Корнеев о составах ЦСКА и «Зенита»

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Зелимхан Бакаев
Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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