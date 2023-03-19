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Сегодня, 15:30

Корнеев: «Надеялся, что Заболотный воспрянет после гола «Крыльям Советов», но он опять пропал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Антон Заболотный.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев считает, что главный тренер армейцев Владимир Федотов может выпустить против «Зенита» и Федора Чалова, и Антона Заболотного с первых минут.

— Перейдем к ЦСКА. Допускаете, что Владимир Федотов с первых минут выпустит и Заболотного, и Чалова.

— Да. Допускаю. В матче РПЛ против «Крыльев» это принесло свои плоды. Однако в игре на Кубок Заболотный уже вернулся в свое привычное состояние — не увидел его вообще.

— Считаете гол Заболотного в ворота самарцев редкой вспышкой?

— Вот и узнаем в воскресенье. Надеялся, что Антон воспрянет после долгожданных голов в первых матчах. Однако после кубковой игры возникли сомнения. «Зенит» — лакмусовая бумажка. Этот матч — час икс для форварда армейцев.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится сегодня, 19 марта и начнется в 19.30 (мск).

Клаудиньо. Ренан сильнее Ракицкого, полусонный Клаудиньо и час икс для Заболотного: Корнеев о составах ЦСКА и «Зенита»

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