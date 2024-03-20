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20 марта, 11:24

Корнеев: «Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о том, что защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия все чаще проводит матчи в запасе.

— На мой взгляд, Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля, а с трансфером Бабича, на котором настаивал тренер, эти шансы вообще обнулились, — приводит слова Корнеева Metaratings.ru. — К таким игрокам, как Джикия, нужен правильный подход и коммуникация, особенно в тех случаях, когда клуб решает, что стратегически не будет рассчитывать на игрока как на первого номера на своей позиции. Здесь нужна не только ясность и честность, но и умение сделать игрока союзником как для команды, так и для клуба. Это очень важные моменты.

— Клубы РПЛ уже присматриваются к положению Георгия? Все-таки до конца контракта меньше полугода, а ему всего 30 лет. Наверняка для многих клубов он стал бы усилением.

— У Георгия будет выбор этим летом, и да, он способен усилить некоторые клубы, — сказал Корнеев.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых 7 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/korneev-dzhikiya-tak-i-ne-poluchil-chestnogo-shansa-s-prikhodom-abaskalya-345325/
Георгий Джикия
Игорь Корнеев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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