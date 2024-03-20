20 марта, 11:29
Бывший футболист «Спартака» Владимир Обухов в комментарии для «СЭ» высказался о последних слухах вокруг красно-белых.
Перед кубковым матчем с «Оренбургом» СМИ и инсайдеры сообщали о возможной отставке главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля.
«При мне то же самое было, ничего не меняется. «Спартак» — народная команда и всегда будет в центре внимания», — сказал Обухов.
При этом футболист, находившийся в системе «Спартака» с 2003 по 2016 год, верит, что у красно-белых все будет хорошо.
«Спартак» всегда будет «Спартаком». Все у них будет хорошо", — добавил форвард.
Обухов является воспитанником «Спартака». За основную команду он сыграл пять матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. В 2016 году перешел в «Кубань», после чего выступал за «Мордовию», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и «Оренбург».
Зарина Халимхонова