Почему Кассьерра проваливается в «Зените»? Мнение бывшего спортивного директора клуба

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не может объяснить низкую результативность нападающего Матео Кассьерры.

— В нападении протви ЦСКА, по всей видимости, сыграет Кассьерра, так как Сергеев похоже, не успеет залечить травму. Почему колумбиец проваливается в «Зените»?

— Для меня это загадка. По типажу этот форвард должен был подойти «Зениту». Всегда высоко оценивал его качества. Не знаю, что случилось. Может быть, какое-то внутреннее давление, прессинг, с которым он не справился. Либо парень перестал работать над собой, снизил к себе требования. Ведь в «Сочи» он реализовывал где-то 60 процентов своих моментов. А здесь... Возможно, в предыдущем клубе не чувствовал серьезной конкуренции. В «Зените» же другая история. Думаю, с ним надо работать не только для повышения реализации, но и в плане психологии.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. 25-летний колумбиец забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.