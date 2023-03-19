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Сегодня, 15:15

Почему Кассьерра проваливается в «Зените»? Мнение бывшего спортивного директора клуба

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не может объяснить низкую результативность нападающего Матео Кассьерры.

— В нападении протви ЦСКА, по всей видимости, сыграет Кассьерра, так как Сергеев похоже, не успеет залечить травму. Почему колумбиец проваливается в «Зените»?

— Для меня это загадка. По типажу этот форвард должен был подойти «Зениту». Всегда высоко оценивал его качества. Не знаю, что случилось. Может быть, какое-то внутреннее давление, прессинг, с которым он не справился. Либо парень перестал работать над собой, снизил к себе требования. Ведь в «Сочи» он реализовывал где-то 60 процентов своих моментов. А здесь... Возможно, в предыдущем клубе не чувствовал серьезной конкуренции. В «Зените» же другая история. Думаю, с ним надо работать не только для повышения реализации, но и в плане психологии.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. 25-летний колумбиец забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Игорь Корнеев
Матео Кассьерра
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ФК Зенит
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