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Сегодня, 12:00

Корнеев: «Изидор добавит вариативности атаке «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в клуб из Санкт-Петербурга.

— Сильно удивила новость, о том, что «Зенит» арендовал у «Локомотива» Изидора?

— Нет, не могу сказать, что как-то поражен этой информацией. Понимал: Изидор может покинуть «Локомотив» этим летом. На него был довольно серьезный спрос. Этот игрок уже адаптирован к РПЛ, к России. У него очень приличная статистика. Изидор не типичный вингер. Он довольно универсален. Может действовать не только на фланге, но и на месте второго нападающего. Быстрый исполнитель, рослый, хорошо играет головой. Считаю, он добавит «Зениту» опций и вариативности в атаке.

— То есть логика «Зенита» вам понятна?

— Думаю, изначально питерцы все же искали левоногого вингера, по типажу похожего на Малкома. Это было бы логичным. Но, как я понимаю, не удалось сработать по многим кандидатурам (возможно, они были слишком дорогие). Поэтому и остановились на варианте с Изидором.

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года, он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Вильсон Изидор. «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева
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Вильсон Изидор
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
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5
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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ЦСКА – Кр. Советов
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Спартак – Сочи
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