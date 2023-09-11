Корнеев: «Изидор добавит вариативности атаке «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал переход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в клуб из Санкт-Петербурга.

— Сильно удивила новость, о том, что «Зенит» арендовал у «Локомотива» Изидора?

— Нет, не могу сказать, что как-то поражен этой информацией. Понимал: Изидор может покинуть «Локомотив» этим летом. На него был довольно серьезный спрос. Этот игрок уже адаптирован к РПЛ, к России. У него очень приличная статистика. Изидор не типичный вингер. Он довольно универсален. Может действовать не только на фланге, но и на месте второго нападающего. Быстрый исполнитель, рослый, хорошо играет головой. Считаю, он добавит «Зениту» опций и вариативности в атаке.

— То есть логика «Зенита» вам понятна?

— Думаю, изначально питерцы все же искали левоногого вингера, по типажу похожего на Малкома. Это было бы логичным. Но, как я понимаю, не удалось сработать по многим кандидатурам (возможно, они были слишком дорогие). Поэтому и остановились на варианте с Изидором.

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года, он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.