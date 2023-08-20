Корнеев о форме Вендела: «Пока он не показывает даже 50 процентов своих возможностей»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игровую форму полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

— На сколько процентов от своих возможностей сейчас играет Вендел?

— Мне кажется, пока даже не на 50.

— Да ладно!

— Да. Надо понимать, что парень немало пропустил. Чтобы он начал креативить как прежде, бразилец должен быть в полнейшем порядке в функциональном плане. Тогда Вендел сможет творить на поле. Но сейчас он далек от того игрока, которым многие восхищались в последние два сезона.

— Если Вендел останется, приведет себя в порядок, найдет мотивацию, шансы «Зенита» на чемпионство резко повысятся?

— Конечно. Думаю, тогда «Зенит» будет фаворитом в золотой гонке. Вендел — безусловно, ключевой игрок в системе Семака. Единственное — не помешал бы еще футболист на замену Малкому, который делал бы разницу, — сказал Корнеев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 2 матча за «Зенит», отметившись одной результативной передачей.

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