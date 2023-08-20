Бальбуэна надеется, что Карраскаль сможет присоединиться к «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на новость о возможном переходе в команду полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«На самом деле мы надеемся, что некоторые игроки смогут присоединиться к нам, так как у нас есть футболисты, которые ушли. Это нормально, что мы хотим усилиться. Для такого важного турнира у нас должно быть как можно больше футболистов. Это касается и Карраскаля, и других игроков, которые мечтают о возможности приехать. Я надеюсь, что они смогут присоединиться к клубу», — цитирует футболиста Metararings.ru.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

Колумбийский футболист перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».