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Сегодня, 16:46

Бальбуэна надеется, что Карраскаль сможет присоединиться к «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна отреагировал на новость о возможном переходе в команду полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«На самом деле мы надеемся, что некоторые игроки смогут присоединиться к нам, так как у нас есть футболисты, которые ушли. Это нормально, что мы хотим усилиться. Для такого важного турнира у нас должно быть как можно больше футболистов. Это касается и Карраскаля, и других игроков, которые мечтают о возможности приехать. Я надеюсь, что они смогут присоединиться к клубу», — цитирует футболиста Metararings.ru.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

Колумбийский футболист перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

Источник: https://metaratings.ru/news/balbuena-nadeyus-chto-karraskal-i-drugie-igroki-smogut-prisoedinitsya-k-dinamo-275964/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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