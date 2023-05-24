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Сегодня, 20:44

Корнюхин не считает, что отъезд бразильцев разобщит «Зенит»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин высказался об отъезде в отпуск полузащитников петербургского клуба Малкома, Клаудиньо и Вендела.

«Во-первых, команда задачу выполнила, чемпионами стали. Во-вторых, есть возможность проявить себя другим футболистам, которые большую часть времени оставались в запасе. Абсолютно нормальная ротация, тем более, задача выполнена. Почему бы и нет. Я не думаю, что это как-то повлияет на разобщенность команды. Бывают случаи, когда тренер умышленно по ходу чемпионата дает кому-то отдохнуть», — приводит «РБ Спорт» слова Корнюхина.

23 мая сообщалось, что Малком, Вендел и Клаудиньо приняли решение уехать из России до окончания чемпионата.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kornyukhin-otezd-braziltsev-ne-razobshchit-zenit
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