Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 марта, 15:05

Котов признался, что «Факел» произвел впечатление в матче со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Cпортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил игру «Спартака» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Впечатление произвел «Факел». А «Спартак» пусть сам разбирается.

— Сергей Ташуев после матча дал название прессингу команды — «круглый мяч». Ни разу не слышал о таком названии.

— Тренер перед игрой объяснил, чего хотел. Это когда вся команда компактно располагается там, где мяч — от нападающего до защитника — и в виде мяча катается. Куда мяч, туда и команда. Образно, мяч — это наша команда, она перекатывается туда, где настоящий мяч.

— Это единственная тактика? Может быть, есть «острый глаз», «твердая рука».

— У тренера есть несколько хороших образных выражений. Если захочет, он сам расскажет.

— Главное, что эта тактика — не единственная, которой вы придерживаетесь.

— Нет, не единственная, — цитирует Котова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку, набрав 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-kotov-kakoe-vpechatlenie-proizvel-spartak-vpechatlenie-proizvel-fakel/
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
0
Читайте также
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает Черчесова самой близкой кандидатурой на смену Абаскаля в «Спартаке»

На случай ухода Ивича в «Краснодар» лоббируют Писарева