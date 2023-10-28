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Сегодня, 14:04

Ковтун считает, что тренером «Спартака» должен быть россиянин причастный к истории клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России и «Спартака» Юрий Ковтун поделился впечатлениями от первых серий фильма «Время «Спартака» и от игры нынешней команды.

«Какие впечатления от «Время «Спартака»? Получилось достойно. Сейчас смотришь и многие вещи понимаешь по-другому. Например, как Бесков не мог раскрыть некоторых игроков, а у Романцева это получилось. Чувствую ли связь «Спартака» Романцева с современным? Сложный вопрос. Была попытка создать совет ветеранов, в который входили Романцев и другие известные спартаковцы. Позыв был такой, чтобы была связь времен. Но, мне кажется, для этого у нынешней команды должен быть российский тренер, который играл за «Спартак» — как Карпин или Черчесов. Тогда эта связь будет. Тренеры-иностранцы в какой-то момент теряют связь с игроками. Команда начинает проседать именно из-за отношений игрок — тренер. Не могу сказать, что Абаскаль потерял контроль над командой, но нет той связи и взаимопонимания, как в начале. Кто должен стать следующим тренером «Спартака» — Черчесов или Карпин? Кто-то из российских специалистов и желательно причастных к «Спартаку», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-kovtun-trenerom-spartaka-dolzhen-stat-rossiyanin-zhelatel-no-prichastny-j-k-istorii-kluba/
Юрий Ковтун
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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