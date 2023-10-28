Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

«Пари НН» — «Сочи»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Пари НН» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 29 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Пари Нижний Новгород».
Фото ФК «Пари Нижний Новгород»
Telegram Дзен

«Пари Нижний Новгород» примет «Сочи» в матче 13-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Пари Нижний Новгород» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Сочи

По итогам 12 туров «Пари НН» набрали 17 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинский клуб с 9 баллами располагается на 16-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
0
Читайте также
Рейтинг, в котором Россия выше США и Китая. Мы пересчитали медальный зачет Олимпиад
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в НХЛ
В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина
Кардиолог рассказал о способах борьбы с густой кровью
Лавров заявил о страхе Запада перед «выращенным» на Украине монстром
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
«Факел» и «Спартак» играют на ужасном поле. Онлайн-трансляция матча
Алдонин не считает «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА
Абаскаль — о матче с «Факелом»: «Кто быстрее адаптируется к условиям погоды в Воронеже, тот и будет лучше»
Перед матчем «Факел» — «Спартак» возникли проблемы с полем: сотрудники убирают воду лопатами
Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»
«Факел» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»

Ковтун считает, что тренером «Спартака» должен быть россиянин причастный к истории клуба