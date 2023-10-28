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Сегодня, 14:23

Алдонин не считает «Краснодар» фаворитом в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Несмотря на то, что играют в Москве, сложный матч. «Краснодар» сейчас выглядит очень достойно и занимает первое место по праву. «Краснодар» еще никогда не возглавлял турнирную таблицу, не шел на первом месте, а это для психологии не очень простое время. Поэтому тут еще много будет нюансов. Мне нравится, в какой футбол «Краснодар» играет. У них достаточно молодая команда и в каждой линии есть свои лидеры. По большому счету, я за дополнительную интригу в чемпионате. Мне нравится, что сейчас не как всегда «Зенит» на первом месте. И очень бы хотелось, чтобы Краснодар демонстрировал дальше красивый, яркий и результативный футбол. Есть ли фаворит в этом матче? Да нет, я думаю, что 50/50, потому что у ЦСКА проблемы с составом регулярно. Сейчас еще и Мухин травмирован, который закрывал позицию центрального защитника. Опять нужно наигрывать новые сочетания. Делать это в матче с командой, которая идет на первом месте, это конечно не лучший вариант, потому что можно и получить», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После 12 туров ЦСКА с 18 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-синие на своем поле примут «Краснодар». Игра пройдет в воскресенье, 29 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ne-schitaet-krasnodar-favoritom-v-matche-s-cska-299657/
Евгений Алдонин
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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