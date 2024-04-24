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Сегодня, 22:25

Дубль Кордобы принес «Краснодару» победу над «Балтикой»

Алина Савинова
Алекс Фернандес (слева) и Жоао Виктор (справа).
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» дома победил «Балтику» в матче перенесенного 21-го тура РПЛ — 3:2.

У «быков» дубль оформил Джон Кордоба — он отличился на 31-й и 61-й минутах встречи. Еще один гол хозяев на счету Эдуарда Сперцяна, который забил после передачи вратаря краснодарской команды Матвея Сафонова. Автором двух голов гостей стал 19-летний Данила Козлов.

«Краснодар» набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В параллельном матче «Зенит» уступает «Рубину» (0:2), отставание «быков» от сине-бело-голубых теперь составит 1 очко.

«Балтика» с 23 баллами располагается на 14-й позиции в чемпионате России.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:2
Балтика
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
6
19
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