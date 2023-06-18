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Сегодня, 18:24

Круговым интересуются несколько клубов из Турции

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой попал в сферу интересов нескольких турецких клубов, сообщает Sport24.

По информации источника, футболист хочет иметь постоянную игровую практику и попробовать силы в Европе. При этом рассматривается как аренда на год, так и полноценный переход в один из клубов Турции.

В минувшем сезоне Круговой провел 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. 25-летний защитник является трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе петербургской команды.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-18-danil-krugovoy-interesen-neskolkim-klubam-iz-turtsii
Данил Круговой
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