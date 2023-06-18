Сафонов: «Вопрос в том, останется ли Тюкавин в «Динамо» к тому моменту, когда придет Личка»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов считает, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет больше играть при Марцеле Личке, если тот возглавит московский клуб.

«Я в этом не сомневаюсь. Личка ставит атакующий футбол. Константина можно использовать в качестве наконечника. Мы знаем, что Личка заинтересован в работе с «Динамо». Вопрос в том, останется ли Костя в команде к тому моменту. Пока ничего не хочу говорить. Журналисты часто спрашивают про возможный интерес из российских и европейских клубов. Он отдыхает. Я тоже. Вы думаете, мы каждый день звоним в зарубежные клубы и предлагаем свои услуги? У нас действующий контракт с «Динамо». Мы никуда не уходим. Это как у Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — я не уеду!» Есть обязательства перед клубом. Если «Динамо» будут поступать какие-то предложения, надеюсь, они об этом скажут. Мы уважаем клуб, нас тоже уважают», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» финишировало на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. 13 июня появилась информация о том, что московский клуб после отставки Славиши Йокановича может возглавить Марцел Личка из «Оренбурга».