«Крылья Советов» будут оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб будет оспаривать удаление защитника Гленна Бейла в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что нам это удастся, и удаление Гленна отменят», — приводит Metaratings слова Корниленко.

Бейл получил красную карточку на 24-й минуте встречи. Футболист сыграл рукой в своей штрафной после удара по воротам самарцев. Изначально главный судья Кирилл Левников наказал нидерландца желтой карточкой, однако после вмешательства ВАР изменил свое мнение и удалил футболиста.