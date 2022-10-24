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Судейство

Сегодня, 20:10

«Крылья Советов» будут оспаривать удаление Бейла в матче с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб будет оспаривать удаление защитника Гленна Бейла в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Однозначно будем обращаться в ЭСК и оспаривать красную карточку Бейла, потому что у Барача была возможность спасти ворота. Рассчитываем на то, что нам это удастся, и удаление Гленна отменят», — приводит Metaratings слова Корниленко.

Бейл получил красную карточку на 24-й минуте встречи. Футболист сыграл рукой в своей штрафной после удара по воротам самарцев. Изначально главный судья Кирилл Левников наказал нидерландца желтой карточкой, однако после вмешательства ВАР изменил свое мнение и удалил футболиста.

Момент матча &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Урал» — «Крылья Советов»: Левников ошибочно удалил самарца Бейла

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-zayavil-chto-krylya-budut-osparivat-udalenie-beyla-v-matche-s-uralom-1394203/
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Гленн Бейл
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