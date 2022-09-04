Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 13:45

«Крылья Советов» — ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 4 сентября , состоится матч 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут ЦСКА. Начало встречи — в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне армейцы дважды обыграли самарский клуб: 3:1 и 1:0. В последний раз «Крылья» побеждали ЦСКА в первом круге сезона-2019/20 (2:0).

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Крылья Советов» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Дуглас Сантос назвал нынешний «Спартак» лучшим за три последних года

Андрей Мостовой: «Летом были предложения. Но я хочу доказать, что не просто так в «Зените»