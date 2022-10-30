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Сегодня, 16:02

«Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Нижнего Новгорода»

Мария Гусева
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;
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«Нижний Новгород» на выезде проиграл «Крыльям Советов» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:2.

Автором забитого мяча гостей стал нападающий Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти на 32-й минуте. Защитник самарского клуба Барач сыграл рукой в штрафной площади, за что и был назначен 11-метровый.

Защитник нижегородского клуба Даниил Пенчиков получил две желтые карточки и покинул поле на 79-й минуте.

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук забил мяч в свои ворота на 90+2-й минуте. Игрок получил две желтые карточки и был удален с поля на 90+7-й минуте.

Окончательный счет в матче установил защитник самарцев Гленн Бейл, реализовав пенальти на 90+9-й минуте. Этот гол стал первым для голландца в РПЛ.

После пятнадцати туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с 13 очками.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Торпедо» 6 ноября, а нижегородцы встретятся с ЦСКА на день раньше.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Нижний Новгород

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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