«Крылья» стали второй командой в истории чемпионата России, которая уступала после 90-й минуты и победила

Сегодня, 17:51
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Роман Евгеньев и Гленн Бейл отличились в добавленное ко второму тайму время.
Ранее только одной команде в истории чемпионатов России удавалось победить, уступая после 90-й минуте. Шесть лет назад таким образом отметился «Краснодар», перевернувший ход домашнего матча с «Зенитом» благодаря голам Марата Измайлова и Торнике Окриашвили.
Матчи чемпионата России, в которых команда победила, уступая к 86-й минуте
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12.06.2000
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Крылья Советов — Торпедо — 3:2
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Касымов, 27, 88. Иванов, 86 — Леонченко, 40. Гашкин, 48
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28.04.2001
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Алания — Анжи — 2:1
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Тарловский, 86. Бестаев, 88 — Сирхаев, 53
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01.11.2003
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Рубин — ЦСКА — 3:2
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Рони, 73. Бояринцев, 88. Евсиков, 90+4, в свои ворота — Скотти, 35, в свои ворота. Кириченко, 79
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11.09.2010
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Сибирь — Алания — 1:2
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Зиновьев, 12 — Гнану, 90. Коллинз, 90+3
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04.05.2013
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Анжи — Рубин — 2:1
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Траоре, 86. Это'О, 89 — Еременко, 82
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15.07.2013
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Ростов — Ахмат — 2:1
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Дзюба, 89, 90+2 — Аилтон, 71
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24.04.2015
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Уфа — Кубань — 3:2
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Тумасян, 25. Марсинью, 89. Аликин, 90+2 — Игнатьев, 62. Бальде, 79
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18.09.2016
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Краснодар — Ростов — 2:1
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Налду, 87. Смолов, 90+4 — Сесар Навас, 10
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27.11.2016
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Краснодар — Зенит — 2:1
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Измайлов, 90+2. Окриашвили, 90+4 — Дзюба, 86
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18.08.2020
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Сочи — Рубин — 3:2
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Мевля, 44. Нобоа, 86. Миладинович, 90+1 — Игнатьев, 68. Макаров, 77
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30.10.2022
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Крылья Советов — Нижний Новгород — 2:1
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Евгеньев, 90+2. Бейл, 90+10 — Сулейманов, 32
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