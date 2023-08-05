«Крылья» забили 10 голов за три тура и повторили достижение «Спартака», «Зенита» и «Динамо»

Сегодня, 19:43
«Крылья Советов» забили 10 мячей в трех первых турах чемпионата России-2023/24.
Дважды самарцы огорчили «Ахмат», трижды — «Динамо», пять раз — «Ростов».
Ранее только трем клубам удавалось добраться двузначной суммы мячей за три матча. Причем чаще самарцев отличались только «Спартак» — 1995, «Зенит» — 2005 и владеющий рекордом турнира «Зенит» — 2014/15.
Все клубы, которые забивали 10 и более голов в первых трех турах чемпионата
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Матчи
|
Мячи
|
Итоговое место
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1, Урал (г) — 2:1
|
14-2
|
1-е
|
2005
|
Зенит
|
Властимил Петржела
|
Динамо (д) — 4:1, Алания (г) — 3:0, Терек (д) -5:1
|
12-2
|
6-е
|
1995
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
Уралмаш (д) — 5:1, Текстильщик (г) — 2:2, Динамо-Газовик — 4:1
|
11-4
|
3-е
|
2014/15
|
Динамо
|
Станислав Черчесов
|
Ростов (д) — 7:3, Спартак (д) — 1:2, Уфа (г) — 2:0
|
10-5
|
4-е
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2, Краснодар (д) -3:2
|
10-5
|
1-е
|
2023/24
|
Крылья Советов
|
Игорь Осинькин
|
Ахмат (г) — 2:1, Динамо (д) — 3:3, Ростов (д) — 5:1
|
10-5
|
?