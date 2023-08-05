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Сегодня, 19:43

«Крылья» забили 10 голов за три тура и повторили достижение «Спартака», «Зенита» и «Динамо»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Радость &amp;quot;Крыльев Советов&amp;quot; после гола в ворота &amp;quot;Ростова&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;
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«Крылья Советов» забили 10 мячей в трех первых турах чемпионата России-2023/24.

Дважды самарцы огорчили «Ахмат», трижды — «Динамо», пять раз — «Ростов».

Ранее только трем клубам удавалось добраться двузначной суммы мячей за три матча. Причем чаще самарцев отличались только «Спартак» — 1995, «Зенит» — 2005 и владеющий рекордом турнира «Зенит» — 2014/15.

Все клубы, которые забивали 10 и более голов в первых трех турах чемпионата

Сезон

Клуб

Тренер

Матчи

Мячи

Итоговое место

2014/15

Зенит

Андре Виллаш-Боаш

Арсенал (г) — 4:0, Торпедо (д) — 8:1, Урал (г) — 2:1

14-2

1-е

2005

Зенит

Властимил Петржела

Динамо (д) — 4:1, Алания (г) — 3:0, Терек (д) -5:1

12-2

6-е

1995

Спартак

Олег Романцев

Уралмаш (д) — 5:1, Текстильщик (г) — 2:2, Динамо-Газовик — 4:1

11-4

3-е

2014/15

Динамо

Станислав Черчесов

Ростов (д) — 7:3, Спартак (д) — 1:2, Уфа (г) — 2:0

10-5

4-е

2021/22

Зенит

Сергей Семак

Химки (г) — 3:1, Ростов (г) — 4:2, Краснодар (д) -3:2

10-5

1-е

2023/24

Крылья Советов

Игорь Осинькин

Ахмат (г) — 2:1, Динамо (д) — 3:3, Ростов (д) — 5:1

10-5

?
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
3
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