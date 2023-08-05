«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14

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В трех первых турах чемпионата-2023/24 «Спартак» одержал три победы — над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1) на «Открытие Банк Арене» и над «Рубином» (4:1) на выезде.
Красно-белые в шестой раз в истории начали турнир с девяти очков в трех матчах. Подобного не случалось с ними лета 2013 года, когда команда Валерия Карпина последовательно разобралась с «Крыльями», «Уралом» и «Динамо».
Кстати, уже на следующей неделе Гильермо Абаскаль может повторить рекорд Олега Романцева, который в 1994 и 1999 годах терял первые очки в пятом туре.
Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с трех побед
|
Чемпионат
|
Тренеры
|
Матчи
|
Итоговое место
|
1994
|
Олег Романцев
|
Динамо Ст (г) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:1, Локомотив (д) — 3:1
|
1-е
|
1997
|
Олег Романцев
|
Жемчужина (г) — 1:0, Шинник (д) — 3:0, Торпедо (г) — 3:0
|
1-е
|
1999
|
Олег Романцев
|
Алания (г) — 1:0, Крылья Советов (д) — 3:0, Уралан (г) — 1:0
|
1-е
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
Алания (г) — 2:1, Волга (д) — 2:1, Динамо (г) — 4:0
|
4-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин
|
Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0, Динамо (г) — 4:1
|
6-е
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
Оренбург (д) — 3:2, Балтика (д) — 2:1
|
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