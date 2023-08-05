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РПЛ

Сегодня, 19:39

«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14

Кирилл Бурдаков
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В трех первых турах чемпионата-2023/24 «Спартак» одержал три победы — над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1) на «Открытие Банк Арене» и над «Рубином» (4:1) на выезде.

Красно-белые в шестой раз в истории начали турнир с девяти очков в трех матчах. Подобного не случалось с ними лета 2013 года, когда команда Валерия Карпина последовательно разобралась с «Крыльями», «Уралом» и «Динамо».

Кстати, уже на следующей неделе Гильермо Абаскаль может повторить рекорд Олега Романцева, который в 1994 и 1999 годах терял первые очки в пятом туре.

Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с трех побед

Чемпионат

Тренеры

Матчи

Итоговое место

1994

Олег Романцев

Динамо Ст (г) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:1, Локомотив (д) — 3:1

1-е

1997

Олег Романцев

Жемчужина (г) — 1:0, Шинник (д) — 3:0, Торпедо (г) — 3:0

1-е

1999

Олег Романцев

Алания (г) — 1:0, Крылья Советов (д) — 3:0, Уралан (г) — 1:0

1-е

2012/13

Унаи Эмери

Алания (г) — 2:1, Волга (д) — 2:1, Динамо (г) — 4:0

4-е

2013/14

Валерий Карпин

Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0, Динамо (г) — 4:1

6-е

2023/24

Гильермо Абаскаль

Оренбург (д) — 3:2, Балтика (д) — 2:1

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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