«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14

В трех первых турах чемпионата-2023/24 «Спартак» одержал три победы — над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1) на «Открытие Банк Арене» и над «Рубином» (4:1) на выезде.

Красно-белые в шестой раз в истории начали турнир с девяти очков в трех матчах. Подобного не случалось с ними лета 2013 года, когда команда Валерия Карпина последовательно разобралась с «Крыльями», «Уралом» и «Динамо».

Кстати, уже на следующей неделе Гильермо Абаскаль может повторить рекорд Олега Романцева, который в 1994 и 1999 годах терял первые очки в пятом туре.

Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с трех побед