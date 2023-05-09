КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

Кучаев заявил, что хотел бы поиграть в «Милане»: «Это детская мечта»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, где бы хотел продолжить карьеру.

— Через год у тебя заканчивается контракт с ЦСКА. Есть понимание, что будет дальше?

— Хотелось бы остаться в ЦСКА.

—В Европу не тянет? Чалов уехал и не хотел возвращаться.

— В нынешней ситуации с этим стало сложнее. Не могу сказать, что мечтаю о Европе и просыпаюсь с мыслью о переезде, но не вычеркиваю такое развитие событий. Поэтапно развиваюсь, а дальше время покажет.

— Представим, что у тебя полная свобода выбора команды в Европе. Куда бы перешел?

— Я с детства, лет с пяти, болею за «Милан». Это вообще первая команда, о которой я узнал. Помню, у меня еще была майка Кака... В общем, в идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан». Потому что это детская мечта.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь

Константин Кучаев
Футбол
ФК Милан
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов сказал, нужно ли «Спартаку» поменять основного вратаря

Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова