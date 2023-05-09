Кучаев заявил, что хотел бы поиграть в «Милане»: «Это детская мечта»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, где бы хотел продолжить карьеру.

— Через год у тебя заканчивается контракт с ЦСКА. Есть понимание, что будет дальше?

— Хотелось бы остаться в ЦСКА.

—В Европу не тянет? Чалов уехал и не хотел возвращаться.

— В нынешней ситуации с этим стало сложнее. Не могу сказать, что мечтаю о Европе и просыпаюсь с мыслью о переезде, но не вычеркиваю такое развитие событий. Поэтапно развиваюсь, а дальше время покажет.

— Представим, что у тебя полная свобода выбора команды в Европе. Куда бы перешел?

— Я с детства, лет с пяти, болею за «Милан». Это вообще первая команда, о которой я узнал. Помню, у меня еще была майка Кака... В общем, в идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан». Потому что это детская мечта.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь