Кухарчук: «В «Торпедо» я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук не стал сравнивать свою нынешнюю команду с «Химками», за которые отыграл несколько лет. Он зимой сменил клубную прописку.

«Сравнивать два клуба не хочу. «Химки» стали для меня родными. В «Торпедо» я пришел, чтобы помочь ему остаться в РПЛ. Мы были с «Химками» конкурентами. Поэтому сравнивать с ними не хочу.

Мое дело — играть в футбол. В первую очередь. А как там что происходит в руководстве и тренерском штабе... Приходится подстраиваться, потому что я профессионал своего дела», — цитируют «Известия» Кухарчука.

«Торпедо» в 27 турах набрал 13 очков и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ.